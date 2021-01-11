Експерт прогнозує зміцнення гривні протягом тижня

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара щодо гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара щодо гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнілий курс НБУ дещо зріс, на інших же сегментах ринку долар помірно знизився щодо гривні на 0,3-0,7%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,27 до 28,28 грн (+ 0,04%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей самий час знизилися з 28,44/28,46 до 28,25/28,27 (-0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 28,26/28,53 до 28,18/28,45 (-0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою купівлею розширився з 0,9% до 1,0%.

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На думку депутата від «Слуги народу», голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, українцям у цьому році не варто очікувати різких стрибків курсу валюти. За його словами, в Україні досить нормальний платіжний баланс, великі золотовалютні резерви НБУ, а також невисока інфляція за підсумками минулого року.