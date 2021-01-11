Нафта дешевшає через новий спалах COVID-19 у Китаї
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 55,35 за барель, що на $ 0,64 (1,14%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 0,40 (0,77%) - до $ 51,84 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 55,99 і $ 52,24 відповідно.
Материковий Китай зафіксував найбільший добовий приріст кількості нових випадків інфікування коронавірусом більш як за п'ять місяців на тлі збільшення кількості хворих у провінції Хебей, яка оточує Пекін, повідомила влада в понеділок.
У Шицзячжуані, столиці провінції й епіцентрі нового спалаху COVID-19, людям наказано не виходити з дому і не користуватися транспортними засобами.
«В Азії знову спалахнули вогнища COVID. У китайській провінції Хебей в ізоляції опинилися 11 млн осіб ... Крім того, виникла певна невизначеність у політиці ФРС», - написав у записці для клієнтів Стівен Іннес, головний стратег з питань глобального ринку в компанії Axi.
Згідно з Оксфордським індексом суворості, який відстежує такі заходи, як заборони на поїздки і закриття шкіл і робочих місць, більша частина Європи зараз знаходиться під суворими обмеженнями.
За підсумками минулого тижня нафтові ціни зросли приблизно на 8%. Оптимізм трейдерів підтримали новини про добровільне додаткове скорочення видобутку Саудівською Аравією в лютому-березні.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 55,20 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,26 долара за барель, що на 27 центів вище рівня закриття торгів ($ 55,99).