Нафта дешевшає через новий спалах COVID-19 у Китаї

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 11 січня, в зв'язку з новими побоюваннями щодо світового попиту на паливо через суворі коронавірусні обмеження в Європі і посилення заходів у Китаї.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 55,35 за барель, що на $ 0,64 (1,14%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 0,40 (0,77%) - до $ 51,84 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 55,99 і $ 52,24 відповідно.

Материковий Китай зафіксував найбільший добовий приріст кількості нових випадків інфікування коронавірусом більш як за п'ять місяців на тлі збільшення кількості хворих у провінції Хебей, яка оточує Пекін, повідомила влада в понеділок.

У Шицзячжуані, столиці провінції й епіцентрі нового спалаху COVID-19, людям наказано не виходити з дому і не користуватися транспортними засобами.

«В Азії знову спалахнули вогнища COVID. У китайській провінції Хебей в ізоляції опинилися 11 млн осіб ... Крім того, виникла певна невизначеність у політиці ФРС», - написав у записці для клієнтів Стівен Іннес, головний стратег з питань глобального ринку в компанії Axi.

Згідно з Оксфордським індексом суворості, який відстежує такі заходи, як заборони на поїздки і закриття шкіл і робочих місць, більша частина Європи зараз знаходиться під суворими обмеженнями.

За підсумками минулого тижня нафтові ціни зросли приблизно на 8%. Оптимізм трейдерів підтримали новини про добровільне додаткове скорочення видобутку Саудівською Аравією в лютому-березні.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 55,20 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 56,26 долара за барель, що на 27 центів вище рівня закриття торгів ($ 55,99).