Майже 550 тисяч робочих місць збережені завдяки програмам підтримки бізнесу – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу в 2020 році вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дописі глави уряду у Фейсбуці.

"Стосовно ситуації на ринку праці у 2020 році. Завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць. Ключову роль тут відіграла програма по частковому безробіттю, за якою державна підтримка бізнесу становила понад 3 млрд грн. Крім того, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано більш ніж 600 тисяч українців", - написав Шмигаль.

За його словами, у грудні 2020 року до державного бюджету надійшло на 32 млрд грн більше, ніж за аналогічний місяць 2019 року. Митниця в грудні зібрала на 23,5% більше, ніж було заплановано, а податкова — на 28,8%. Загалом державний бюджет за рік виконано на 101,5%.

Говорячи про результати програми доступного кредитування «5-7-9», Прем'єр-міністр зауважив, що у червні 2020 року, коли програма працювала вже фактично 4 місяці, було видано кредитів на трохи більше ніж на 500 млн грн.

"Тоді ми оновили правила та інструменти в межах цієї програми. І з липня (за 6 місяців) було видано доступних позик на понад 16 млрд грн. Це фантастичний результат у кризовий рік. І це реальна допомога для тисяч бізнесів по всій країні", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що за перший тиждень 2021 року видано доступних позик на суму більш ніж 900 млн грн. "Тож у 2021 році дешеві гроші для МСБ стануть ще одним інструментом швидкого відновлення економіки та збільшення кількості робочих місць", - заявив Прем'єр-міністр.

Він додав, що, за прогнозом уряду, у 2021 році реальна середня зарплата зросте приблизно на 13%.

Фото: КМУ