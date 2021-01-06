Укроборонпром проведе інвентаризацію Рівненського авторемонтного заводу

Керівник Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв доручив провести інвентаризацію ДП «Рівненський автомобільний ремонтний завод», яка передуватиме передачі підприємства до Фонду державного майна України.

Про це Гусєв повідомив у Фейсбуці за результатами візиту на підприємство.

"Рівненський автомобільний ремонтний завод востаннє виконував держзамовлення ще у 2005 році. Спілкуючись з представниками трудового колективу, я почув думку про те, що свої виробничі потужності завод вже не відновить і виконувати важливі для ОПК замовлення неспроможний. Наразі наше першочергове завдання - забезпечити проведення інвентаризації та виконання рішення Уряду про передачу підприємства до ФДМУ. За результатами мого візиту я дав низку доручень", зазначив Гусєв.

За словами керівника Укроборонпрому, процедура приватизації заводу обов’язково має передбачити погашення боргів із заробітної плати, які накопичилися на підприємстві за останні роки.

Він нагадав, що завод як такий, що втратив своє значення для обороноздатності країни, постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року виключений зі складу ДК "Укроборонпром" та підлягає передачі до Фонду державного майна України.

"Власне, це і передбачено концепцією трансформації Укроборонпрому, в результаті якої буде створено сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління, а частину таких підприємств, як цей рівненський завод, буде передано до ФДМУ", - зазначив Гусєв.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року уряд ухвалив постанову про виведення зі складу ДК "Укроборонпром" 17 підприємств, 16 з яких будуть передані до Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації; ще одне перейде до сфери управління Міністерства оборони України. Крім того, ФДМУ передаються корпоративні права держави у двох акціонерних товариствах у складі Укроборонпрому.

Перелік підприємств, рішення щодо приватизації яких ухвалив Кабінет Міністрів, оприлюднений на сайті концерну. 11 з них не здійснювали фінансово-господарської діяльності, ще 5 – були збитковими та мали незадовільні економічні показники.