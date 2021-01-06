«Надра України» за 15 років втратили 90-95% активів - голова правління

НАК «Надра України» протягом 15 останніх років втратив 90-95% активів.

Про це в інтерв'ю "Надра.інфо" сказав голова правління НАК «Надра України» Тарас Кузьмич, повідомляє Укрінформ.

«Надра України сьогодні – це можливо, як 5% Нафтогазу. Якби ми прийшли сюди 15 років тому, я думаю, ми були б конкурентні навіть з тим же Нафтогазом. Але відтоді, скажімо так, все те, що залишилось – це вже 5-10% від того, що НАК “Надра України” мала раніше... Але ми намагаємся щось зробити на тому, що в нас є на балансі, що в нас лишилось. І з тими доходами мінімальними, які ми отримуємо», - сказав Кузьмич.

До складу компанії зараз входить 7 дочірніх підприємств, з яких активними є лише 4 підприємства. Інші підприємства збанкрутіли у 2009-2013 роках і до цього часу перебувають у стадії ліквідації.

"З цих 4-х активних лише одне підприємство – флагман, яке виживає саме, це Полтава, ДП “Укрнаукагеоцентр”. Всі інші ми просто дотуємо, підтримуємо, зберігаємо як можемо. За рахунок, наприклад, продажу неліквідного майна намагаємось їх ще зберегти", - наголосив очільник компанії.

Він заперечив можливість приватизації компанії і відзначив, що "Надра" перебувають у стані “тихої війни” за спецдозволи.

"Відвойовуємо потроху. Наприклад, зараз плануємо отримати дозвіл на Аврамівську площу, яку в нас постійно хотіли “віджати"... Загалом, компанія, її дочірні та афілійовані підприємства володіють 15 спеціальними дозволами на користування надрами, 6 з них передбачають виконання геологорозвідувальних робіт за державні кошти, що, враховуючи скорочення видатків держбюджету на геологорозвідку, є істотним випробуванням, яке вимагає прийняття відповідальних управлінських рішень та прогресивної оптимізації виконання робіт", - відзначив Кузьмич.

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Що стосується планів на 2021 рік, то компанія планує отримати 2 спецдозволи на видобування вуглеводнів, один спецдозвіл на геологічне вивчення золотоносних руд у Західному регіоні, а також спецдозвіл на геологічне вивчення руд титану у Кіровоградській області, завершити процес продовження строків дії чотирьох вищезгаданих дозволів.

Як повідомлялося, 100% акцій компанії володіє держава, НАК “Надра Україна” перебуває в управлінні Держгеонадр. З грудня 2019 правління ПрАТ “Національна акціонерна компанія “Надра України” очолює Тарас Кузьмич.