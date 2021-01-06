Мінфін повідомив про затвердження 81% місцевих бюджетів

Затверджено 81% місцевих бюджетів - Мінфін

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що у грудні 2020 року більшість місцевих громад завершили процес планування бюджетів прийняттям рішення відповідної місцевої ради про місцевий бюджет на 2021 рік.

Станом на 6 січня 2021 року, із затверджених 1 298 бюджетів - 22 обласні та бюджет міста Києва (не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей), 92 районні бюджети (не затверджено - 27) та 1 172 бюджети територіальних громад (не затверджено - 266).

Без порушення вимог Бюджетного кодексу України, тобто до 25 грудня 2020 року, ухвалено 952 місцеві бюджети.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому.