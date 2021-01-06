Створення прозорої системи управління в держсекторі сприятиме зниженню корупції - Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України продовжить провадження реформи корпоративного управління у державних підприємствах відповідно до Керівних Принципів ОЕСР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У 2020 році реформа корпоративного управління у державних підприємствах почала впроваджуватись у ТОП-15 найбільших державних компаніях: НАК “Нафтогаз України”, АТ “Укрзалізниця”, АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, ПрАТ “Укргідроенерго”, НЕК “Укренерго”, АТ “Укрпошта”, ДК “Укроборонпром”, ДП “НАЕК “Енергоатом”, ДП “Адміністрація морських портів України”, ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, ДП “Украерорух”, ТОВ “Оператор ГТС”, АТ “ДАК “Автомобільні дороги України”, ДП “Поліграфкомбінат “Україна”, АТ “Аграрний фонд”.

“Створення прозорої та ефективної системи управління в державному секторі сприятиме зниженню корупції та підвищенню конкурентоспроможності України на глобальних ринках”, — зазначила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.

Так, у 2020 році статути 13 державних компаній із ТОП-15 (окрім статутів ДП “Украерорух” та ТОВ “Оператор ГТС України”) приведено у відповідність до оновленого законодавства. Також було затверджено 13 політик власності державних компаній.

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Крім того, були визначені: ключові показники ефективності діяльності наглядової ради для 4 державних компаній (ПрАТ “Укргідроенерго”, ДП “МА “Бориспіль”, ДП “АМПУ”, АТ “Укрпошта”), ключові показники ефективності діяльності підприємства/товариства для 4 державних компаній (АТ “ДПЗКУ”, АТ “Аграрний фонд”, ДП “НАЕК “Енергоатом”, ДП “Украерорух”) та два індивідуальні плани з корпоративного управління (для НАК “Нафтогаз України” та АТ “Укрзалізниця”).

Як відомо, Керівні Принципи ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) для багатонаціональних суб’єктів підприємницької діяльності - це спеціальний документ, прийнятий урядами держав ОЕСР, який визначає стандарти відповідального ведення бізнесу на міжнародних ринках.