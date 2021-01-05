SkyUp анонсує авіарейси з Києва до Меммінгена

Із 30 березня 2021 року авіакомпанія SkyUp розпочинає польотну програму Київ – Меммінген – Київ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт авіакомпанії.

Рейси виконуватимуть тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга та щосуботи. Вильоти з Києва - о 10:15. Квитки вже доступні онлайн на сайті skyup.aero.

Меммінген – невеличке баварське містечко, з нього можна дістатись як у Мюнхен, так і в австрійський Зальцбург чи на прогулянку в Альпи.

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Крім того, на офіційному сайті авіакомпанії відкрито продаж квитків до Берліна, Гамбурга, Дюссельдорфа та Штутгарта.