Укргазбанк видав доступних кредитів на понад мільярд гривень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.
"Наш портфель доступних інвесткредитів для бізнесу за президентською програмою перетнув мільярдну позначку. Програма працює майже рік і весь цей час Укргазбанк – абсолютний лідер у наданні саме інвесткредитів для бізнесу. Майже 70% кредитів, виданих Укргазбанком в рамках програми, – це інвестиційні кредити, попит на які залишається стабільно високим. Це саме ті кредити, що дозволяють економіці розвиватися завдяки реалізації нових перспективних проєктів", - ідеться в повідомленні.
У банку зазначають, що станом на 1 січня 2021 українські підприємці отримали від Укргазбанку 1 032 кредити на суму 1,5 млрд грн, з них 1,015 млрд грн - інвесткредити.
Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала з 1 лютого 2020 року. Надання трьох можливих ставок залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.