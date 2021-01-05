Укргазбанк видав доступних кредитів на понад мільярд гривень

Укргазбанк видав понад 1 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

"Наш портфель доступних інвесткредитів для бізнесу за президентською програмою перетнув мільярдну позначку. Програма працює майже рік і весь цей час Укргазбанк – абсолютний лідер у наданні саме інвесткредитів для бізнесу. Майже 70% кредитів, виданих Укргазбанком в рамках програми, – це інвестиційні кредити, попит на які залишається стабільно високим. Це саме ті кредити, що дозволяють економіці розвиватися завдяки реалізації нових перспективних проєктів", - ідеться в повідомленні.

У банку зазначають, що станом на 1 січня 2021 українські підприємці отримали від Укргазбанку 1 032 кредити на суму 1,5 млрд грн, з них 1,015 млрд грн - інвесткредити.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала з 1 лютого 2020 року. Надання трьох можливих ставок залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.