ФДМУ почав відбір інвестрадників для приватизації трьох ТЕЦ та теплоцентралі

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурси з відбору радників із приватизації трьох теплоелектроцентралей та Криворізької теплоцентралі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

"4 січня 2021 року Фонд державного майна України оголосив про проведення конкурсів з визначення радників у процесі приватизації АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль" та АТ "Одеська ТЕЦ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що обрані на конкурсах радники мають підвищити інвестиційну привабливість цих підприємств, забезпечити процес приватизації активів компетентним інвестором та залучити максимально можливий обсяг коштів до державного бюджету від приватизації. Строк підготовки радниками об’єктів до приватизації становить 2 місяці.

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Як повідомлялося, ФДМУ почав процес приватизації АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль" і АТ "Одеська ТЕЦ" у січні 2019 року.