АЕС України минулої доби виробили 206,83 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомні станції України минулої доби, 4 січня 2021 року, виробили 206,83 млн кВт-годин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 4 січня, станціями вироблено 206,83 млн кВт·г електроенергії. З початку січня виробництво становить 852,04 млн кВт-г", - йдеться в повідомленні.

На атомних станціях України 5 січня 2021 року в роботі 10 із 15 енергоблоків: енергоблоки № 5 ЗАЕС, енергоблок № 3, 4 РАЕС та енергоблок №3 ЮУАЕС та енергоблок №2 ХАЕС – перебувають у ремонті.

"ЗАЕС-1 – поточна потужність 640 МВт. ЗАЕС-2 – поточна потужність 1025 МВт. ЗАЕС-3 – поточна потужність 1025 МВт. ЗАЕС-4 – поточна потужність 1005 МВт. ЗАЕС-5 – 265 доба середнього планового ремонту. ЗАЕС-6 – поточна потужність 1025 МВт. РАЕС-1 – поточна потужність 430 МВт. РАЕС-2 – поточна потужність 400 МВт. РАЕС-3 – 53 доба капітального планового ремонту. РАЕС-4 – 122 доба середнього планового ремонту. ЮУАЕС-1 – поточна потужність 1015 МВт. ЮУАЕС-2 – поточна потужність 1025 МВт. ЮУАЕС-3 – 3 доба середнього планового ремонту. АЕС-1 – поточна потужність 1010 МВт. ХАЕС-2 – 130 доба середнього планового ремонту", - зазначають в Енергоатомі.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 720 МВт, РАЕС – 830 МВт, ЮУАЕС – 2 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Станом на 5 січня 2021 року наявна потужність НАЕК "Енергоатом" - 8 600 МВт, поточна потужність становить 8 600 МВт. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

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