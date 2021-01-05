В Україні торік створили Національний орган інтелектуальної власності

В Україні у 2020 році створено Національний орган інтелектуальної власності - ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«У 2020 році Уряд успішно завершив інституційну складову реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності, створивши Національний орган інтелектуальної власності, виконання функцій якого покладено на Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент)», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Національний орган інтелектуальної власності слугуватиме єдиним вікном з видачі охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. Він прийматиме заявки на державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір; заявки на реєстрацію об’єктів промислової власності та проведення їх експертизи (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, компонування напівпровідникових виробів), а також видаватиме патенти і свідоцтва.

Також на інститут покладено функції з підготовки, атестації та реєстрації патентних повірених; забезпечення діяльності колегіальних органів (Апеляційної палати, Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна” до торговельної марки, Атестаційної та Апеляційної комісій); розвитку міжнародного співробітництва і представлення інтересів України у Всесвітній організації інтелектуальної власності; виконання функцій Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи.

У Мінекономіки стверджують, що створення Національного органу інтелектуальної власності дає можливість скоротити строки видачі охоронних документів та запровадити ефективні механізми захисту прав інтелектуальної власності. Це, у свою чергу, сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 червня 2020 року ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності". Кабінет Міністрів 13 жовтня ухвалив розпорядження, яке визначає, що Український інститут інтелектуальної власності виконуватиме функції Національного органу інтелектуальної власності.