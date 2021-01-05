Fiat Chrysler і Peugeot завершать злиття 16 січня
Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі компаній.
«Після сьогоднішнього затвердження акціонерами та отримання остаточного дозволу регуляторного органу, зокрема від Європейської комісії та Європейського центрального банку, FCA та Groupe PSA очікують завершити злиття 16 січня 2021 року», - йдеться в пресрелізі.
Як зазначається, злиття Peugeot та Fiat Chrysler було схвалено понад 99% акціонерів.
Повідомляється, що новий автогігант стане четвертим найбільшим автовиробником у світі, на якого працюватимуть та понад 400 тис. людей. Очікуваний річний прибуток становитиме близько 170 млрд євро. При цьому планується продавати 8,7 млн автомобілів щороку. Йдеться про такі бренди, як Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot і Vauxhall.
Процес злиття планується завершити упродовж 12-15 місяців.
Штаб-квартира нової групи буде у Нідерландах.