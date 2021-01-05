Бізнес просить уряд пом'якшити умови жорсткого локдауну - ЕВА

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) просить уряд прийняти рішення, які дозволять пом'якшити роботу бізнесу під час жорсткого локдауну.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Європейської Бізнес Асоціації, що є в розпорядженні агентства.

З 8 до 25 січня в Україні запроваджується локдаун. Європейська Бізнес Асоціація завжди підтримувала уряд в послідовній боротьбі у запобіганні поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Разом з тим, в контексті прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №1236 від 9 грудня 2020 року від імені бізнесу хочемо звернути увагу на необхідність врегулювання окремих норм.

Йдеться про необхідність: дозволити роботу магазинів формату дрогері, а непродовольчим магазинам створювати пункти видачі замовлень в магазині. Тобто надати можливість покупцю, здійснюючи замовлення товару з дому через Інтернет, обрати адресну доставку в магазин, а не викликати додатково кур’єра. Таке положення зможе дещо розвантажити роботу поштових відділень та зменшити скупченість людей в місцях видачі товарів. Крім того, деякі споживачі не бажають додатково контактувати з кур’єрами при адресній доставці або стояти в черзі у поштових відділеннях.

Також дозволити реалізацію непродовольчих товарів, якщо споживач вже потрапив до магазину роздрібної торгівлі. На сьогоднішній день товари повсякденного вжитку, що розміщуються в межах тих самих торговельних приміщень і потреба в яких є щоденною, будуть заборонені для реалізації. Разом з тим, інтернет магазини матимуть перевагу в частині отримання прибутків.

Бізнес також просить дозволити діяльність з технічного обслуговування та ремонту не лише транспортних засобів, а й ремонту технічно складних побутових товарів, побутових виробів і предметів особистого вжитку. Важливість цього уточнення ще більше зростає в контексті обмежень щодо продажу побутової техніки в роздрібній мережі. Окрім того, варто зазначити, що здійснення такої діяльності не передбачає скупчення людей та виключає їх тривале перебування у приміщенні. Це дає змогу забезпечити належне дотримання протиепідемічних вимог як самими суб’єктами господарювання, так і контроль за дотриманням таких вимог споживачами послуг.

Окрім цього дозволити в період більш жорстких карантинних обмежень діяльність з продажу та надання в оренду чи лізинг транспортних засобів. Не обмежувати здійснення діяльності із заготівлі вторинної сировини, що необхідна для забезпечення безперервного виробництва, а також продовжити роботу пунктів прийому вторинної сировини, оскільки вони забезпечують заводи оборотною тарою для повторного використання. Передбачити окремо пряму заборону бізнесу здійснювати обслуговування покупців без одягнутих ЗІЗ, зокрема респіраторів або захисних масок, адже наразі дана пряма заборона відсутня.

Також Європейська Бізнес Асоціація пропонує розглянути можливість врахування пропозицій, щодо підтримки діяльності великих виставкових центрів. Такі бізнеси мають значне податкове навантаження з податку на землю, при цьому у період тривалих карантинних заходів позбавлені можливості проводити господарсько-економічну діяльність. Тому варто дозволити проведення масових заходів у приміщеннях виставкових центрів з дотриманням санітарних норм «не більше однієї особи на 15 кв. метрів площі будівлі». А ще надати можливість працювати готелям, хостелам, з якими були укладені договори на довгострокове проживання та про надання послуг з розміщення працівників, які забезпечують життєдіяльність населення та функціонування видів діяльності, які дозволені під час дії карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.