Нафта дешевшає перед відновленням зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту впали у вівторок, 5 січня, перед відновленням перемовин, що зайшли в глухий кут, між нафтовидобувними державами щодо збільшення нафтовидобутку в лютому.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $50,88 за барель, що на $0,21 (0,41%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI станом на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,21 (0,44%) - до $47,41 за барель. Попередні торги завершилися на рівні $51,09 і $47,62 відповідно.

Обидва контракти впали напередодні на понад 1% після того, як Організація країн-експортерів нафти ОПЕК та її союзники не узгодили змін видобутку нафти в лютому. Саудівська Аравія виступала проти збільшення виробництва через нові обмеження, проте РФ була прихильником збільшення нафтовидобутку, посилаючись на відновлення попиту.

ОПЕК+ відновить перемовини 5 грудня.

У понеділок в Англії були посилені карантинні заходи, оскільки число випадків захворювання COVID-19 стрімко зросло після появи небезпечнішого штаму коронавірусу.

«Короткострокове зростання попиту сповільнюється через відновлення поширення COVID-19 у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході. Ймовірно, в найближчі кілька місяців очікується більш глибоке зниження», - йдеться в повідомленні Fitch Solutions.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 50,88 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,70 долара за барель, що на 39 центів нижче за рівень закриття торгів ($51,09).