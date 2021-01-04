Відсутність конфлікту інтересів: ВСУ ухвалив рішення у справі заволодіння коштами «Енергоатому»

Верховний Суд ухвалив рішення щодо відсутності конфлікту інтересів у детектива НАБУ у справі щодо незаконного заволодіння коштами «Енергоатому».

Про це у Телеграмі інформує пресслужба САП, передає Укрінформ.

«23.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ... виніс... рішення, яким припис НАЗК скасував та констатував, що обставини, на які спиралося НАЗК, не свідчили про конфлікт інтересів у детектива», - йдеться у повідомленні.

У САП пояснили, що у період з 2015 по 2018 роки детективи НАБУ проводили досудове розслідування у так званій справі ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо можливого заволодіння коштами цього держпідприємства із залученням чеської компанії, панамського офшору та швейцарських банків, та щодо можливого заволодіння коштами ДП «СхідГЗК» при закупівлі уранового концентрату для ДП «НАЕК «Енергоатом» з Казахстану через австрійську компанію-посередника.

Зокрема, наприкінці 2017 року НАЗК внесло припис директору НАБУ Артему Ситнику, в якому констатувало наявність потенційного конфлікту інтересів в одного з детективів, які розслідували ці злочини.

Уточнюється, що у грудні 2017 року це рішення НАЗК було використано стороною захисту, а саме, адвокатом Петром Бойком, для відводу цього детектива від справи через ухвалу слідчого судді Солом’янського райсуду Києва, і що у подальшому сторона захисту вже в ході судового розгляду неодноразово апелювала до цього факту, стверджуючи, що він нібито свідчив про заангажованість слідства.

«Зазначений детектив, який із січня 2019 року обійняв посаду прокурора САП, оскаржив рішення НАЗК до Окружного адміністративного суду м. Києва. В позові було відмовлено. Київський апеляційний адміністративний суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги і залишив рішення суду першої інстанції в силі», - поінформували у відомстві.

Але згодом, 23 грудня 2020 року, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду за результатами розгляду касаційної скарги на ці рішення скасував їх та виніс нове рішення, яким припис НАЗК скасував та констатував, що обставини, на які спиралося НАЗК, не свідчили про конфлікт інтересів у детектива.

«Тим самим було скасовано єдину фактичну підставу, на основі якої слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва в грудні 2017 року відвів детектива від розслідування у справі», - уточнюють у САП.

У відомстві нагадали, що раніше Велика палата Верховного Суду за схожих обставин вже скасовувала рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури про догану прокурору Андрію Перову у тій же справі ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Прикметно, що рішення КДКП, скасоване ВП ВС, так само було використане стороною захисту для відводу прокурора у тому ж кримінальному провадженні», - зазначили у антикорупційній прокуратурі.

Окрім того, як уточнюється, перед винесенням остаточного рішення у цій справі КАС ВС, відмовляючи у закритті провадження, висловив позицію, що «рішення КС 27.10.2020 жодним чином не впливає на реалізацію НАЗК своїх відповідних повноважень до цієї дати».

«Вказане є важливим, оскільки свідчить про помилковість наявної практики закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення за протоколами НАЗК на тій підставі, що такі протоколи складені НАЗК через використання повноваження, яке було в подальшому визнане неконституційним. Позиція КАС ВС у цій справі свідчить, що рішення КС 27.10.2020 не має впливати на провадження у справах про адмінправопорушення за такими протоколами», - пояснили у антикорупційній прокуратурі.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.