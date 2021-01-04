Бізнес песимістично оцінює результати своєї діяльності - Нацбанк

В умовах пандемії та карантину бізнес, попри незначне пом’якшення оцінок, і надалі продовжує песимістично оцінювати результати своєї економічної діяльності.

Як передає Укрінформ, про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк на щомісячній основі, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, за грудень 2020 року індекс очікувань становив 45,5 проти 43,4 у листопаді. З березня поточного року очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів).

Найнижчі оцінки залишаються у підприємств будівництва (будівництва житла), де очікування визначаються сезонним скороченням економічної активності та звуженням інвестиційного попиту. Так, індекс сектору в грудні становив 39,1 проти 35,0 у листопаді.

Тривало погіршення оцінок підприємств промисловості: секторальний індекс у грудні знизився до 44,6 з 46,1 у листопаді. Промисловці посилили очікування щодо зростання цін на сировину, матеріали та продукцію та очікують зменшення обсягів нових експортних замовлень на продукцію. Одночасно дещо поліпшилися оцінки щодо обсягів виготовленої продукції.

Натомість підприємства сфери торгівлі зберігають найліпші серед інших секторів економіки оцінки щодо власних результатів та перспектив діяльності: у грудні секторальний індекс становив 48,5 (46,7 у листопаді). Після скасування карантину вихідного дня респонденти поліпшили очікування щодо збільшення товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу.

Підприємства сфери послуг також дещо поліпшили свої оцінки щодо економічних перспектив після скасування карантину вихідного дня: секторальний індекс підвищився до 45,1 з 40,1 у листопаді. Зокрема, респонденти очікують збільшення обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг.

Підприємства усіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію на тлі зростання цін на сировину та цін постачальників, а також налаштовані на зменшення чисельності своїх працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 грудня 2020 року. В опитуванні взяли участь 172 підприємства. Серед опитаних підприємств 32,6% – компанії промисловості, 34,3% – сфери послуг, 29,1% – торгівлі, 4,1% – будівництва. 34,9% респондентів – великі підприємства, 23,8% – середні, 41,3% – малі. 39.0% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,9% – здійснюють лише експортні операції, 18,0% – лише імпортні операції, 33,1% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відслідковування тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.