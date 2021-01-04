Україна за 10 місяців експортувала до Ізраїлю товарів на $450 мільйонів - Магалецька

Україна за 10 місяців 2020 року експортувала до Ізраїлю товарів на 450 млн дол., а імпортувала - на 140 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у виданні НВ.

«За останні десять місяців Україна експортувала в Ізраїль товарів на 450 мільйонів доларів, а імпортувала на 140 мільйонів. Традиційно ми постачаємо в цю країну зерно, олію та іншу агропродукцію. Зона вільної торгівлі надасть можливість збільшити обсяги для агроекспорту», - написала Магалецька.

За її словами, з початком дії зони вільної торгівлі одразу нульова ставка мита встановлюється для риби, свиріпової та ріпакової олій, приготовлених та консервованих овочів, а нульова ставка в рамках квот — для м’яса птиці, «молочки», яєць, меду, пшениці та хлібобулочних виробів, вин.

«У подальшому перелік товарів буде тільки збільшуватися, тож український експорт до Ізраїлю буде тільки рости. Таким чином оцінка збільшення товарообороту до рівня 2 млрд дол. — це не просто оптимізм, а реальність», - зазначила голова відомства.

Вона додала, що реалізація нових умов співпраці між двома країнами має на меті також збільшення ізраїльських інвестицій в Україну.

«Поки що прямі іноземні інвестиції з Ізраїлю в Україну знаходяться на досить низькому рівні і не дотягують навіть до рівня 100 млн дол. Це зовсім не відповідає можливостям для співпраці між країнами. Зона вільної торгівлі може створити кумулятивний ефект для нашої економіки і збільшити рівень інвестування», - висловила сподівання Магалецька.

На її думку, Україна має всі шанси стати майданчиком для створення нових виробництв за участю ізраїльського, європейського та українського капіталів, який буде орієнтуватися на випуск продукції для ринку Ізраїлю та ЄС. Це у перспективі може поліпшити структуру українського експорту, зменшивши в ньому частку сировини.

«У сфері, якою я зараз опікуюся, є чимало напрямків, де ми можемо поглибити співпрацю. В першу чергу — це питання відновлення експорту українських столових яєць до Ізраїлю та доступу до ринку цієї держави наших виробників та експортерів яловичини», - вважає голова Держпродспоживслужби.

Вона нагадала, що консультації та переговори про підписання угоди про зону вільної торгівлі України з Ізраїлем тривали понад 12 років. Знадобились зусилля 4 Президентів України.

«Новий рік не принесе повну реалізацію всіх домовленостей. Режим лібералізації торгівлі по деяким товарам буде запущено лише через три-п'ять-сім років та й для поглиблення співпраці потрібен час», - підсумувала Магалецька.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч із 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року запрацювали дві укладені Україною угоди про вільну торгівлю – із Великою Британією та Ізраїлем.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем була підписана 21 січня 2019 року. Документ спрямований на двосторонню лібералізацію та усунення бар'єрів у торгівлі між країними.