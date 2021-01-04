Падіння ВВП становитиме близько 5% за підсумками минулого року - Данилишин

За результатами минулого року падіння економіки в цілому становитиме близько 5%.

Як передає Укрінформ, про це у своєму блозі для "Економічної правди" написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

«Зниження ВВП України за 9 місяців 2020 року становило 5,4%, а за результатами року в цілому становитиме близько 5%», - написав Данилишин.

За його словами, основним драйвером відновлення економічної активності продовжують виступати галузі зі швидким оборотом коштів, зокрема, роздрібна торгівля, фізичні обсяги якої за 11 місяців 2020 року зросли на 7,8% до відповідного періоду минулого року.

Водночас, інвестиційна активність підприємств є критично низькою – обсяг капітальних інвестицій підприємств за 9 місяців 2020 року був на 35,4% нижчим від показників минулого року, а виробництво промислових товарів інвестиційного призначення у жовтні 2020 року – на 19,3% нижчим від жовтня 2019 року.

«Нестача капітальних інвестицій консервує стан вітчизняного виробництва товарів із високою доданою вартістю та обмежує економічний потенціал вітчизняної економіки», - зауважив Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді прогнозують, що за підсумками 2021 року зростання економіки становитиме близько 4,6%.