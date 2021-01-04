АЕС України минулої доби виробили майже 207 мільйонів кВт-годин електроенергії

Атомні станції України минулої доби, 3 січня 2021 року, виробили 206,80 млн кВт-годин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Минулої доби, 3 січня, станціями вироблено 206,80 млн кВт·г електроенергії. З початку січня виробництво становить 645,21 млн кВт·г», - йдеться в повідомленні.

На атомних станціях України 4 січня 2021 року в роботі 10 із 15 енергоблоків: енергоблоки № 5 ЗАЕС, енергоблок № 3, 4 РАЕС та енергоблок №3 ЮУАЕС та енергоблок №2 ХАЕС – перебувають у ремонті.

«ЗАЕС-1 – поточна потужність 640 МВт. ЗАЕС-2 – поточна потужність 1025 МВт. ЗАЕС-3 – поточна потужність 1025 МВт. ЗАЕС-4 – поточна потужність 1005 МВт. ЗАЕС-5 – 264 доба середнього планового ремонту. ЗАЕС-6 – поточна потужність 1025 МВт. РАЕС-1 – поточна потужність 435 МВт. РАЕС-2 – поточна потужність 400 МВт. РАЕС-3 – 52 доба капітального планового ремонту. РАЕС-4 – 121 доба середнього планового ремонту. ЮУАЕС-1 – поточна потужність 1015 МВт. ЮУАЕС-2 – поточна потужність 1025 МВт. ЮУАЕС-3 – 2 доба середнього планового ремонту. ХАЕС-1 – поточна потужність 1010 МВт. ХАЕС-2 – 129 доба середнього планового ремонту», - зазначають в Енергоатомі.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 720 МВт, РАЕС – 835 МВт, ЮУАЕС – 2 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Станом на 4 січня 2021 року наявна потужність НАЕК "Енергоатом" - 8 605 МВт, поточна потужність становить 8 605 МВт.

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