Нафта дорожчає в очікуванні рішень ОПЕК+
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $52,81 за барель, що на $1,01 (1,95%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,84 (1,73%) - до $49,36 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $51,80 і $48,52 відповідно.
Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммад Баркіндо заявив напередодні, що хоча очікується, що цього року попит на нафту зросте на 5,9 млн бар./добу (б/д) - до 95,9 млн б/д, в картелі бачать безліч негативних чинників, що збільшують ринкові ризики в першій половині 2021 року.
«Ми лише починаємо виходити з року, що запам'ятався серйозним скороченням інвестицій, величезною втратою робочих місць і найбільшим падінням попиту на сиру нафту за всю історію», - сказав Баркіндо.
Наприкінці 2020 року ціни на нафту виявилися приблизно на 20% нижчими від середнього показника 2019 року.
За підсумками грудневої зустрічі країни ОПЕК+ домовилися про поступове збільшення нафтовидобутку, різко скороченого минулого року. Таким чином, з 1 січня країни ОПЕК+ зможуть збільшити видобуток нафти в цілому на 500 тис. барелів на добу. При цьому міністри вирішили збиратися щомісяця з тим, щоб ухвалювати рішення про рівні видобутку залежно від ситуації на ринку, але видобуток можна буде підвищити максимум на 500 тис. б/д за місяць.
Рішення щодо рівнів видобутку в лютому буде прийматися ОПЕК+ у понеділок. Під час попередньої зустрічі, що відбулася в неділю, представники ряду країн, включаючи Саудівську Аравію, висловили сумніви в необхідності нового збільшення видобутку в лютому.
"Ми вважаємо, що ОПЕК+ утримається від нарощування виробництва нафти в лютому, оскільки захворюваність на COVID-19 продовжує зростати, а вакцини впроваджуються повільніше, ніж очікувалося", - зазначає аналітик щодо сировинного ринку RBC Capital Markets Хеліма Крофт.
У Сполучених Штатах видобуток сирої нафти залишався під тиском через низькі ціни та помірний попит, знизившись у жовтні більш ніж на 2 млн б/д порівняно з попереднім роком, йдеться в урядовому звіті від 1 січня.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 52,98 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,47 долара за барель, що на 33 центи вище за рівень на час закриття торгів ($51,80).