Нафта дорожчає в очікуванні рішень ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в понеділок, 4 січня, в очікуванні рішень ОПЕК+ щодо обсягів видобутку нафти в лютому.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $52,81 за барель, що на $1,01 (1,95%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,84 (1,73%) - до $49,36 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $51,80 і $48,52 відповідно.

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мохаммад Баркіндо заявив напередодні, що хоча очікується, що цього року попит на нафту зросте на 5,9 млн бар./добу (б/д) - до 95,9 млн б/д, в картелі бачать безліч негативних чинників, що збільшують ринкові ризики в першій половині 2021 року.

«Ми лише починаємо виходити з року, що запам'ятався серйозним скороченням інвестицій, величезною втратою робочих місць і найбільшим падінням попиту на сиру нафту за всю історію», - сказав Баркіндо.

Наприкінці 2020 року ціни на нафту виявилися приблизно на 20% нижчими від середнього показника 2019 року.

За підсумками грудневої зустрічі країни ОПЕК+ домовилися про поступове збільшення нафтовидобутку, різко скороченого минулого року. Таким чином, з 1 січня країни ОПЕК+ зможуть збільшити видобуток нафти в цілому на 500 тис. барелів на добу. При цьому міністри вирішили збиратися щомісяця з тим, щоб ухвалювати рішення про рівні видобутку залежно від ситуації на ринку, але видобуток можна буде підвищити максимум на 500 тис. б/д за місяць.

Рішення щодо рівнів видобутку в лютому буде прийматися ОПЕК+ у понеділок. Під час попередньої зустрічі, що відбулася в неділю, представники ряду країн, включаючи Саудівську Аравію, висловили сумніви в необхідності нового збільшення видобутку в лютому.

"Ми вважаємо, що ОПЕК+ утримається від нарощування виробництва нафти в лютому, оскільки захворюваність на COVID-19 продовжує зростати, а вакцини впроваджуються повільніше, ніж очікувалося", - зазначає аналітик щодо сировинного ринку RBC Capital Markets Хеліма Крофт.

У Сполучених Штатах видобуток сирої нафти залишався під тиском через низькі ціни та помірний попит, знизившись у жовтні більш ніж на 2 млн б/д порівняно з попереднім роком, йдеться в урядовому звіті від 1 січня.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 52,98 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,47 долара за барель, що на 33 центи вище за рівень на час закриття торгів ($51,80).