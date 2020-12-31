Американська торговельна палата закликала Україну переглянути умови січневого карантину

Американська торговельна палата в Україні закликала уряд держави переглянути умови карантинних обмежень, які мають діяти з 8 до 25 січня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Американської торговельної палати.

Там зазначають, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів, в період січневого карантину на всій території України забороняється торгівля будь-якими товарами, крім харчових продуктів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв'язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин.

"Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням уряду, супермаркети будуть вимушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі. На думку компаній-членів Палати, таке рішення не лише є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, але й потенційно призводитиме до виникнення конфліктних ситуацій у магазинах", – мовиться в заяві.

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Асоціація пропонує не перегороджувати доступ покупців до інших товарів під час карантину, як це передбачає нинішня постанова.

З відповідними пропозиціями палата зверталася до уряду упродовж грудня, однак безрезультатно.

Як раніше повідомляло агентство, Кабінет Міністрів встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.