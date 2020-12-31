Ощадбанк із 2021 року допоможе заощадити до 40% на газопостачанні

Із середини січня 2021 року у відділеннях Ощадбанку можна буде укладати угоди про газопостачання з НАК «Нафтогаз України».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Змінити постачальника газу на Нафтогаз України, починаючи з середини січня 2021 року, можна буде у відділеннях Ощадбанку. Послуга підключення до газопостачальної компанії буде доступною у відділеннях банку в усіх областях України, а згодом і в Ощад 24/7.

Зазначається, що наразі ціна газу від Нафтогазу в рамках тарифного плану «Місячний» становить 7,22 грн за кубометр (з ПДВ, без вартості доставки). Ця пропозиція, стверджують у Ощадбанку є однією з найнижчих на ринку і дає можливість заощадити до 40% на газопостачанні.

Для підключення потрібно завітати до одного з відділень Ощаду з паспортом, ІПН, документом про право власності на житло, а також EIC-кодом ― 16-значним персональним номером об’єкта точки обліку газу споживача.

Співробітники Ощадбанку у відділенні допоможуть оформити заявку на приєднання. Після опрацювання заявки новий клієнт отримає інформацію від НАК «Нафтогаз України» про успішний перехід та подальші інструкції.

Після укладення угоди на постачання газу перехід до нового постачальника відбувається автоматично. Повідомляти попередню газову компанію про підключення до нового постачальника не потрібно, стверджують у банку. Щойно перехід буде завершено, клієнт отримуватиме платіжки за спожитий газ уже від нового постачальника. Газопостачання під час чи після зміни компанії у клієнта не припиняється.

НАК «Нафтогаз України» здійснює підключення клієнтів газопостачання двома шляхами: онлайн (подати заявку можна на сайті компанії) та офлайн (через партнерські мережі).

Як повідомлялося, Нафтогаз постачає газ для 2% побутових споживачів в Україні: компанія забезпечує газопостачанням приблизно 355 тис. домогосподарств.