АМКУ дав дозвіл на злиття Peugeot та Fiat

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл на приєднання компанії Peugeot S.A. (PSA) до компанії Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що ця концентрація є транснаціональною угодою, яку розглядали одночасно у 21 юрисдикції: Європейському Союзі, США, Китаї, Японії, Індії, Південній Кореї, Південній Африці, Єгипті, Марокко, Ізраїлі, Швейцарії, Бразилії, Чилі, Мексиці, Аргентині, Росії, Сербії, Тунісі, Македонії, Албанії та Туреччині.

Оцінюючи наслідки концентрації на товарних ринках України, Комітет виходив з національних особливостей функціонування задіяних товарних ринків, та зосередив особливу увагу на визначенні їх товарних меж.

Враховуючи, що група PSA на території України представлена автомобілями марок Peugeot, Citroën, DS, Opel, а група FCA – марками Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Jeep та Dodge, задіяними товарними ринками у рамках зазначеної концентрації є загальнодержавні ринки оптової торгівлі новими автомобілями у сегментах:

A – мікроавтомобілі, легкові автомобілі;

C – автомобілі середнього класу;

D – великі автомобілі;

M – мікровени, компактвени та мінівени;

J – практичні спортивні автомобілі (включаючи позашляховики);

Легкі комерційні транспорті засоби (ЛКТЗ) (0-3,5 тонн та 3,5-6 тонн);

SUV, або як їх прийнято називати «паркетники», класів SUV-B, SUV-C.

За результатами аналізу інформації, одержаної під час дослідження, Комітетом, зокрема, було встановлено наступне. Ринок автомобілів Сегменту «А» в Україні є непопулярним та попит на такі автомобілі з року в рік зменшується. Разом з цим група PSA вже ухвалила рішення про вихід із сегменту А та прогнозна сукупна частка учасників концентрації на ринку нових автомобілів у найближчі 3 роки буде нижчою 35 %. Зростання попиту на автомобілі сегменту ЛКТЗ в Україні призводить до зростання обсягу відповідного ринку. На ринку присутня продукція 22 автовиробників, які конкурують між собою.

Також спостерігається зменшення сукупної частки учасників концентрації.

Частки конкурентів учасників концентрації на ринку автомобілів сегменту «М» значно менші за сукупну частку Групи PSA і Групи FCA. Разом з цим учасники концентрації не планують випускати нові транспортні засоби в сегменті «М» у найближчі роки, а група FCA взагалі припинить після 2023 року постачання автомобілів цього сегменту в Україну. Однак, попри такі плани учасників концентрації, сукупна частка групи PSA і FCA на відповідному ринку до 2023 року залишатиметься значною.

Комітетом було встановлено, що заявлена концентрація не призводить до монополізації та суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, окрім ринку оптової торгівлі автомобілями у сегменті «М». Враховуючи зазначене, а також те, що зобов’язання, запропоновані учасниками концентрації, загалом не суперечать інтересам учасників ринку оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, Комітет надав дозвіл на заявлені дії та наклав зобов’язання, якими обумовлено здійснення концентрації на ринку оптової торгівлі автомобілями сегменту «М» в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, на заводі групи FCA у польському місті Тихи з другої половини 2022 року вироблятимуть електромобілі та гібриди марок Jeep, Fiat та Alfa Romeo. Для цього планується введення в дію нових виробничих ліній, що дозволить притягнути понад 200 млн дол. інвестицій на автозавод і створити нові робочі місця.