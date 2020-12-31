У Державіаслужбі рекомендували надати SkyUp право на експлуатацію 11 нових напрямків

Комісія Державної авіаційної служби України рекомендувала голові служби надати авіакомпанії SkyUp Airlines право на експлуатацію 11 нових повітряних ліній з українських аеропортів за кордон.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення Державіаслужби за результатами чергового засідання комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній.

"Комісія прийняла рішення рекомендувати голові Державіаслужби... Надати ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП» (SkyUp Airlines - ред.) право на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Острава (Чеська Республіка) – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії права: з 23.04.2021 на необмежений строк", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Державіаслужбі рекомендували надати SkyUp Airlines право на експлуатацію повітряних ліній: Київ – Брно (Чеська Республіка) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії права з 25 квітня 2021 року на необмежений строк; Київ – Марсель (Французька Республіка) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії права з 6 квітня 2021 року на необмежений строк; Київ – Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії права з 4 січня 2021 року на необмежений строк.

Також комісія рекомендувала голові Державіаслужби надати SkyUp Airlines на експлутацію таких повітряних ліній для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії прав: з 28 березня 2021 року на необмежений строк: Київ – Подгориця (Чорногорія) – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Гамбург (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Нюрнберг (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень); Київ – Ганновер (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Запоріжжя – Берлін (Федеративна Республіка Німеччина) – Запоріжжя (частота рейсів: 2 рейси на тиждень); Львів – Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) – Львів (частота рейсів: 2 рейси на тиждень); Одеса – Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) – Одеса (частота рейсів: 2 рейси на тиждень).

Водночас комісія рекомендувала анулювати права ТОВ «Авіакомпанія «Браво» на експлуатацію повітряних ліній: Київ – Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) – Київ (3 рейси на тиждень); Київ – Нюрнберг (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (5 рейсів на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України.

Також у Державіаслужбі рекомендували анулювати право ТОВ «АНДА ЕЙР» на експлуатацію повітряної лінії Київ – Нюрнберг (Федеративна Республіка Німеччина) – Київ (2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України.