АРМА пройшло зовнішній аудит фінансової звітності та управлінської діяльності

«Аудиторська фірма «Де Візу» провела зовнішній аудит Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) в частині фінансової звітності та операційної (управлінської) діяльності у 2019 році.

Про результати аудиту повідомляється на сайті АРМА, передає Укрінформ.

«У ході аудиту, здійсненого ПАТ «Аудиторська фірма «Де Візу», досліджувалося виконання агентством функцій, передбачених спеціальним законом про АРМА за період 2019 року. Загальний висновок аудиторської компанії – АРМА загалом забезпечило реалізацію покладених на нього функцій», - зазначили в агенстві.

Серед зауважень аудиторів, вказується, що через відсутність належного нормативно-правового регулювання у 2019 році АРМА у повному обсязі не забезпечило виконання функції участі у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з повернення в Україну активів, одержаних від корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Також аудиторами зазначено, що функція формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у 2019 році виконувалась лише в частині здійснення організаційних, підготовчих і програмно-технічних заходів. Водночас у позитивному контексті зазначено, що у грудні 2019 року Реєстр запроваджено в дослідну експлуатацію, а надалі здійснено аналіз його функціональних можливостей, виявлено та виправлено недоліки у програмному забезпеченні, розпочато роботу над побудовою комплексної системи захисту інформації.

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Серед позитивних оцінок аудиторів, у звіті вказано, зокрема, виконання таких завдань:

проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів із вказаних питань;

здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управління активами;

здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;

надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам, суддям з питань, пов’язаних із виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управління активами.

В АРМА також наголошують, що частина зауважень в аудиторському звіті станом на 2020 рік фактично застаріли.

Так, протягом 2020 року АРМА брало участь у розробці двох законопроєктів, ще два проєкти законів підготовлено самостійно. Окрім того, розроблено шість проєктів постанов та три проєкти розпоряджень Кабінету Міністрів України, а також видано вісім наказів, спрямованих на нормативне вдосконалення інституційної спроможності Агентства. Станом на сьогодні один із вказаних законопроєктів - №3304 - прийнято у першому читанні народними депутатами, два проєкти - № 3962 та № 4483 - схвалено урядом та подано на розгляд парламенту, затверджено всі розроблені постанови, розпорядження і накази.

В АРМА також звертають увагу, що в грудні 2019 року під час 8-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції було ухвалено розроблену АРМА резолюцію, яка містить низку рекомендацій щодо посилення інституційної спроможності профільних структур та міжнародного співробітництва у сфері розшуку, управління та повернення незаконних активів. У 2020 році на виконання положень цієї резолюції Кабінетом Міністрів України було затверджено План заходів з її імплементації.