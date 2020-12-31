Вартість Bitcoin перевищила рекордні 29 тисяч доларів

Криптовалюта Bitcoin встановила новий рекорд собівартості ввечері 30 грудня - понад 29 тисяч доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coindesk.

За даними торгів, вартість Bitcoin досягла рівня 29 тисяч 280 доларів США.

За рік вартість найпопулярнішої криптовалюти зросла на 300%.

Проте експерти більше очікують, чи проб’є Bitcoin психологічну позначку у 30 тисяч доларів.

На думку деяких криптоекспертів, це може статися вже на початку нового року.

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Як повідомлялося, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

За даними торгів вранці 30 грудня, вартість Bitcoin досягла 28 тисяч 580 доларів США.