Підписання угоди про будівництво енергомоста з України в Європу перенесли

Підписання угоди про будівництво енергомоста в Європу, за рахунок якого планується експорт електроенергії з блоку №2 Хмельницької АЕС, перенесено на середину 2021 року.

Про це в інтерв'ю «Лізі» сказав і. о. президента ДП «НАЕК» Енергоатом» Петро Котін, повідомляє Укрінформ.

«Цей проект практично готовий. Залишилося тільки поставити підпис. Міненерго має підписати з Консорціумом у складі компаній: Westinghousе, ЕDF Trading і Поленергія партнерську угоду. Консорціум виграв тендер на участь у проекті ще при міністрі (енергетики - ред.) Ігорі Насалику. Цей проект пройшов вже всі потрібні процедури. Обсяг інвестицій Консорціуму в ньому становить близько 270 млн євро», - сказав Котін.

За його словами, після відставки Насалика "дата підписання постійно переноситься".

На початку грудня Міністерство енергетики знову перенесло підписання угоди про будівництво енергомоста на середину 2021 року додав Котін.

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Як повідомлялося, за рахунок грошей, виручених від експорту електроенергії Хмельницької АЕС в Польщу, Енергоатом планував побудувати енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС. На даний момент, Польща не підтримує реалізацію проекту.

Крім того, в 2023 році планується синхронізація енергосистем України і Європи.