Президент підписав закон про внутрішній водний транспорт

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внутрішній водний транспорт», ухвалений парламентом 3 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

"Закон урегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства", - йдеться у повідомленні.

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Також законом унормовується питання майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Документ імплементує основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

"В Україні лише 1% вантажних перевезень здійснювався річками, хоча це найдешевший і найбільш екологічний спосіб доставки вантажів у світі. Після набрання чинності цим законом у нашій державі з’явиться конкурентний ринок річкових перевезень вантажів. За підрахунками Міністерства інфраструктури, це дасть змогу збільшити вантажопотік до 30 млн т на рік та створити економічний ефект для держави в обсязі близько 13-16 млрд грн щороку", - підкреслили в ОП.

Очікується, що збільшення вантажних перевезень річкою допоможе вберегти від руйнування автошляхи та заощадити державні кошти на ремонті дорожнього покриття.

В ОП додали, що реалізація норм цього закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури українських річок, покращенню стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.