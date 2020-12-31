30 магазинів за 30 днів: Мережа «М’ясомаркет» від МХП демонструє динаміку зростання
Таким чином, компанія виконала анонсований влітку 2020-го план щодо створення до кінця року 50 сучасних гастрономічних бутиків, повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.
«Загалом лише за останній місяць відкрилося 30 нових магазинів. За даними Асоціації «Ритейлерів України», мережа «М’ясомаркет» продемонструвала у грудні найбільшу динаміку зростання серед всіх без виключення ритейлерів України», - йдеться у повідомленні.
В компанії також зазначають, що наступного року націлені перевершити свій власний рекорд за кількістю відритих магазинів за один місяць.
У пресслужбі також звертають увагу, що разом з відкриттям магазинів нового формату, МХП впроваджує в Україні якісно новий рівень сервісу. У «М’ясомаркетах» працюють професійні м’ясні сомельє, завданням яких є допомога гостям у виборі м’яса, поради щодо його приготування та найкращих комбінацій з іншими продуктами та напоями, пропозиції готових рецептів тощо.
У МХП підкреслюють, що хочуть подарувати всім покупцям позитивні емоції. Формат магазинів дозволяє купувати супутні продовольчі товари: хлібобулочну та молочну продукцію, бакалію, напої та соуси.
Керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов нагадав, що холдинг десятиліттями працює з франчайзингом. Зокрема фірмова партнерська мережа «Наша Ряба» зараз є найбільшою продуктовою франчайзинговою мережею в Україні, що складається з 1750 торгових точок. За його словами, попри всі кризи 2020 року, МХП й надалі буде локомотивом розвитку бізнесів та надійним партнером.
«Під час кризи потрібно інвестувати, знаходити нові підходи, створювати робочі місця, розвивати локальний малий і середній бізнес. І своїм прикладом ми показуємо, як це можна робити, демонструючи подібні бізнес-рішення, які додатково забезпечують й розвиток нашої країни», – відзначив керівник управління по роботі з франчайзі МХП.
Фото: МХП