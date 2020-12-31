30 магазинів за 30 днів: Мережа «М’ясомаркет» від МХП демонструє динаміку зростання

31 грудня відкривається 52-ий магазин нової торгової мережі агрохолдингу МХП «М’ясомаркет».

Таким чином, компанія виконала анонсований влітку 2020-го план щодо створення до кінця року 50 сучасних гастрономічних бутиків, повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.

«Загалом лише за останній місяць відкрилося 30 нових магазинів. За даними Асоціації «Ритейлерів України», мережа «М’ясомаркет» продемонструвала у грудні найбільшу динаміку зростання серед всіх без виключення ритейлерів України», - йдеться у повідомленні.

В компанії також зазначають, що наступного року націлені перевершити свій власний рекорд за кількістю відритих магазинів за один місяць.

CEO МХП Юрій Косюк неодноразово наголошував, що мережа «М'ясомаркет» є одним з етапів трансформації компанії з сировинної на кулінарну. Новий формат бізнесу агрохолдинг розвиває за системою франчайзингу, «М'ясомаркети» відкриваються за участі як існуючих, так і нових партнерів.

У пресслужбі також звертають увагу, що разом з відкриттям магазинів нового формату, МХП впроваджує в Україні якісно новий рівень сервісу. У «М’ясомаркетах» працюють професійні м’ясні сомельє, завданням яких є допомога гостям у виборі м’яса, поради щодо його приготування та найкращих комбінацій з іншими продуктами та напоями, пропозиції готових рецептів тощо.

У МХП підкреслюють, що хочуть подарувати всім покупцям позитивні емоції. Формат магазинів дозволяє купувати супутні продовольчі товари: хлібобулочну та молочну продукцію, бакалію, напої та соуси.

«М’ясомаркети» вже є у 34 населених пунктах з 19 областей України, найбільше представництво мають Київщина та Волинь – по 5 магазинів. Інша специфіка нової торгової мережі – понад 30% магазинів відкриваються у невеликих провінційних містах. Для прикладу, ювілейний 50-ий «М’ясомаркет» відкрив партнер МХП Михайло Тихонюк у Камінь-Каширському Волинської області з населенням близько 13 тисяч чоловік.

Керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов нагадав, що холдинг десятиліттями працює з франчайзингом. Зокрема фірмова партнерська мережа «Наша Ряба» зараз є найбільшою продуктовою франчайзинговою мережею в Україні, що складається з 1750 торгових точок. За його словами, попри всі кризи 2020 року, МХП й надалі буде локомотивом розвитку бізнесів та надійним партнером.

«Під час кризи потрібно інвестувати, знаходити нові підходи, створювати робочі місця, розвивати локальний малий і середній бізнес. І своїм прикладом ми показуємо, як це можна робити, демонструючи подібні бізнес-рішення, які додатково забезпечують й розвиток нашої країни», – відзначив керівник управління по роботі з франчайзі МХП.

Фото: МХП