Кабмін у держбюджеті-2021 передбачив більшу допомогу аграріям

Кабінет Міністрів України у державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу – на 700 млн більше, ніж у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфографіці на сайті Міністерства фінансів України.

Отже, уряд у 2021 році передбачив надання державної допомоги за програмами: здешевлення придбання сільськогосподарської техніки та обладнання; здешевлення кредитів; розвиток фермерських господарств; розвиток тваринництва; розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства; продовження підтримки за рахунок програми 5-7-9% (близько 60% кредитів у межах програми); підтримка та розвиток приватних меліоративних систем, а також надання державних грантів для розвитку державних меліоративних систем.

Очікується, що за цими програмами допомогу отримають близько 9 тис. аграрних підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які цьогоріч спрямовуються 4 млрд грн державної підтримки.

За інформацією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, у 2020 році рівень підтримки аграріїв був збережений на рівні 4 млрд грн. Зокрема, за напрямком «Здешевлення кредитів» було виплачено 1,05 млрд грн; за програмою «Компенсація вартості сільгосптехніки» – 1,46 млрд грн; за програмою «Підтримка фермерства» – 132,9 млн грн; за програмою «Садівництво, виноградарство та хмелярство» – 290 млн грн; за напрямом «Тваринництво та переробка» – 1,041 млрд грн.