Із «ковідного» фонду використали вже 57 мільярдів – Мінфін

Із фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 мільярда гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 28 грудня 2020 року із фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 млрд гривень з передбачених 72 млрд грн коштів. З них на охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн з 22,4 млрд грн виділених коштів. Серед іншого на закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 млн грн; на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано майже 2 млрд грн з виділених 4 млрд грн; місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 1,5 млрд грн; на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,5 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд грн.

На соціальний захист було спрямовано 12,8 млрд грн з передбачених 17,4 млрд грн. Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 млрд грн з передбачених 26 млрд грн. На сферу забезпечення правопорядку спрямовано 3,6 млрд грн з 4,5 млрд грн.

У Мінфіні нагадали, що Законом України №1006-IX від 17 листопада 2020 року збільшено кошти фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн. З цих коштів 5 млрд грн уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти були передбачені у державному бюджеті.

В Україні з початку пандемії захворіло на коронавірусну хворобу 1 045 348 осіб, за останню добу - 7 986.