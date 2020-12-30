Україна та Грузія відновлять позитивну динаміку економічної співпраці - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що Україна та Грузія відновлять позитивну динаміку торговельно-економічного співробітництва і покращать діалог.

Про це Шмигаль сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ґіорґі Ґахарією, інформує Урядовий портал.

Шмигаль наголосив, що Україна і Грузія як стратегічні партнери мають усі передумови для активізації співпраці.

«Ми готові до комплексного обговорення цілої низки подальших напрямків взаємодії: від подолання наслідків глобальної економічної кризи і перенесення ланцюгів виробництв міжнародних компаній у наші країни до розширення структури товарообігу і поглиблення інвестиційного співробітництва», — підкреслив Шмигаль.

За його словами, Україна розраховує, попри пандемію, провести десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва у 2021 році.

«Комісія не засідала з квітня 2017 року. Тому пропоную зробити все можливе, щоб комісія якнайшвидше відновила роботу. Ми готові провести засідання у форматі відеоконференції», — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністри України та Грузії також обговорили питання інтеграції країн до Європейського Союзу і НАТО.

Шмигаль висловив підтримку пріоритету, покладеного у програму діяльності уряду Грузії, щодо будівництва європейської країни.

«Впевнений, що спільними зусиллями Грузія та Україна можуть зробити суттєвий внесок у зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря», — наголосив Шмигаль.

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Він також привітав Ґахарію і всіх членів грузинського уряду із прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Грузії 24 грудня затвердив склад нового уряду. Очолив уряд Ґахарія.