Цьогоріч аграрії зібрали 83,8 мільйона тонн рослинницької продукції – Мінекономіки

За 2020 рік українські сільгоспвиробники зібрали 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький написав у Фейсбуці.

Заступник міністра зазначив, що протягом року українськими сільгоспвиробниками було зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур з площі 24,1 млн га. За словами Висоцького, станом на 24 грудня 2020 року з України було експортовано 25,07 млн тонн зернових та зернобобових (з продуктами їх переробки). Зокрема, 12,36 млн тонн пшениці, 3,74 млн тонн ячменю, 8,57 млн тонн кукурудзи. Наразі 15,49 млн тонн зерна знаходиться на зберіганні.

Урядовець нагадав, що уряду разом із основними стейкхолдерами зернового ринку у 2020 році вдалося забезпечити стабільність на ринку зерна.

«Ми налагодили постійну координацію між міністерством та учасниками ринку зерна шляхом укладання Меморандуму про взаєморозуміння. Наша співпраця в рамках цього документу і постійний моніторинг ринку забезпечують прогнозованість експорту зернових та стабільність ринку всередині країни», - написав Висоцький.

Також він додав, що разом з аграрними асоціаціями було підписано додаток до Меморандуму щодо граничних обсягів експорту зернових культур, що є усталеною практикою з метою збереження стабільності та прогнозованості ринку зерна.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада 2020 року Тарас Висоцький написав, що цього року аграрії зібрали цілком достатній урожай. Внутрішнє споживання зернових, за словами заступника міністра, становить в Україні близько 20-25 млн тонн, все інше йде на експорт.

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Також, підкреслював Висоцький, понад 10 років Україна залишається експортером номер один соняшникової олії в світі. В цьому році, попри незначне зниження урожаю соняшника, Україна теж лишиться світовим лідером серед експортерів соняшникової з часткою 50%. Внутрішнє споживання цієї продукції становить 5-7% від її виробництва, все інше експортується.