Україна цьогоріч збільшила імпорт чорної ікри вдвічі
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Зазначається, що основним постачальником чорної ікри в Україну став Китай – 6,2 тонни або близько 85% всього обсягу. До топ-5 країн постачальників також увійшли Італія, Молдова, Уругвай і Нідерланди. Китай стрімко розвивав промислове розведення осетрових риб починаючи з 2008 року і наразі виробляє понад 150 тонн ікри осетрових щорічно, з яких близько 100 тонн йде на експорт. Звісно, що в першу чергу ікра з Піднебесної є конкурентною по ціні.
В УКАБ наголошують, що в Україні ніша промислового розведення осетрових риб і виробництва ікри поки слабо розвинена, проте все ж є першопрохідці. Очікується, що з розвитком споживання українські виробники чорної ікри також займуть значну нішу на нашому ринку.
За інформацією експертів, наразі митна вартість імпорту ікри осетрових складає 175 дол./кг, тоді як роздрібна ціна складає від 1000 грн/100 г.
За даними митної статистики, протягом 2019 року ікри осетрових було імпортовано лише 3,7 т. загальною митною вартістю 637 тис. дол., а в 2018 році - 2,9 т.