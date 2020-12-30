Україна цьогоріч збільшила імпорт чорної ікри вдвічі

Україна за 11 місяців 2020 року імпортувала 7,2 т. ікри осетрових риб (чорної ікри) на загальну суму в 1,27 млн дол., що майже вдвічі перевищує показник минулого року (3,7 т.).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що основним постачальником чорної ікри в Україну став Китай – 6,2 тонни або близько 85% всього обсягу. До топ-5 країн постачальників також увійшли Італія, Молдова, Уругвай і Нідерланди. Китай стрімко розвивав промислове розведення осетрових риб починаючи з 2008 року і наразі виробляє понад 150 тонн ікри осетрових щорічно, з яких близько 100 тонн йде на експорт. Звісно, що в першу чергу ікра з Піднебесної є конкурентною по ціні.

В УКАБ наголошують, що в Україні ніша промислового розведення осетрових риб і виробництва ікри поки слабо розвинена, проте все ж є першопрохідці. Очікується, що з розвитком споживання українські виробники чорної ікри також займуть значну нішу на нашому ринку.

За інформацією експертів, наразі митна вартість імпорту ікри осетрових складає 175 дол./кг, тоді як роздрібна ціна складає від 1000 грн/100 г.

За даними митної статистики, протягом 2019 року ікри осетрових було імпортовано лише 3,7 т. загальною митною вартістю 637 тис. дол., а в 2018 році - 2,9 т.