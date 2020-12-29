«Зоря»-«Машпроєкт» відремонтує 9 двигунів для ГТС України

Миколаївське державне підприємство НВКГ «Зоря»-«Машпроєкт» відремонтує 9 двигунів для Оператора ГТС України за 370 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДП «Зоря»-«Машпроєкт» у Фейсбуці.

«ДП «Зоря»-«Машпроєкт» уклало контракти з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на капітальний ремонт і технічне обслуговування газотурбінних двигунів низки компресорних станцій. Усього за умовами контрактів буде виконано капітальний ремонт 9 двигунів різної потужності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті ремонту ресурс двигунів буде продовжено на 20 тисяч годин. Загальна сума контрактів складає близько 370 млн грн.

На капітальний ремонт до «Зоря»-«Машпроєкт» надійдуть газотурбінні двигуни з компресорних станцій «Ставищенська», «Гребенківська», «Ромненська», «Зінків», «Решетилівська», «Гусятин», «Софіївська», «Бар».

Три двигуни з дев’яти планується прийняти в ремонт вже в січні 2021 року.

ДП «Зоря»-«Машпроєкт» - відомий в світі розробник і виробник газових турбін та газотурбінних установок морського і загальнопромислового застосування. Основними видами продукції є корабельні силові установки, приводи газоперекачувальних агрегатів газотранспортних магістралей та обладнання для електрогенерації. Частка експорту у загальному обсязі поставок складає 90%. Підприємство входить в ДК «Укроборонпром».