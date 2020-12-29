Про переваги підприємництва школярам розповідає новий серіал Мінцифри

Про переваги підприємництва школярам розповідає новий серіал Мінцифри

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Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній серіал «Підприємництво для школярів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що серіал допоможе учням усвідомити переваги ведення підприємницької діяльності, а також розповідає про те, як віднайти свою бізнес-ідею та перевірити її, зробити так, щоб про твій продукт дізналися, як знайти саме своїх клієнтів, що таке маркетингова стратегія та SMM для бізнесу та які є джерела фінансування бізнесу, крім власних коштів.

Разом із експертами — власниками бізнесу — глядачі серіалу пройдуть усі потрібні кроки для створення власної справи та переконаються, що бізнес — не обов’язково справа дорослих.

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Курс розрахований на 6 модулів і 36 уроків із залученням кращих експертів у своїх сферах. Мінцифри планує отримати гриф від Міносвіти, що дозволить рекомендувати курс як факультатив до уроків економіки. Перший модуль серіалу складається з 6 серій і вже доступний для перегляду на порталі «Дія.Цифрова освіта».

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