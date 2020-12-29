Про переваги підприємництва школярам розповідає новий серіал Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній серіал «Підприємництво для школярів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що серіал допоможе учням усвідомити переваги ведення підприємницької діяльності, а також розповідає про те, як віднайти свою бізнес-ідею та перевірити її, зробити так, щоб про твій продукт дізналися, як знайти саме своїх клієнтів, що таке маркетингова стратегія та SMM для бізнесу та які є джерела фінансування бізнесу, крім власних коштів.

Разом із експертами — власниками бізнесу — глядачі серіалу пройдуть усі потрібні кроки для створення власної справи та переконаються, що бізнес — не обов’язково справа дорослих.

Курс розрахований на 6 модулів і 36 уроків із залученням кращих експертів у своїх сферах. Мінцифри планує отримати гриф від Міносвіти, що дозволить рекомендувати курс як факультатив до уроків економіки. Перший модуль серіалу складається з 6 серій і вже доступний для перегляду на порталі «Дія.Цифрова освіта».