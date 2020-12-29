Цьогоріч аграріям надали 4 мільярди держпідтримки - Петрашко

Аграрії у 2020 році отримали державну підтримки у розмірі 4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністр зазначив, що, незважаючи на різні карантинні обмеження, цього року рівень підтримки аграріїв був збережений на рівні 4 млрд грн. Зокрема, за напрямком «Здешевлення кредитів» було виплачено 1,05 млрд грн; за програмою «Компенсація вартості сільгосптехніки» – 1,46 млрд грн; за програмою «Підтримка фермерства» – 132,9 млн грн; за програмою «Садівництво, виноградарство та хмелярство» – 290 млн грн; за напрямом «Тваринництво та переробка» – 1,041 млрд грн.

Крім того, підкреслив очільник Мінекономіки, постійний діалог з виробниками і трейдерами дозволив зберегти прозорість та стабільність на ринку аграрної продукції. В тому числі збережено баланс продовольства і товарів соціального значення. Міністр наголосив, що Україна продовжує виконувати свої міжнародні домовленості та залишається надійним партнером на світовій торговій арені.

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Крім того, він нагадав, що цього року було запроваджено Державний аграрний реєстр – онлайн платформу, яка спрощує доступ сільгоспвиробникам до програм держпідтримки та забезпечує публічність її розподілу.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які цьогоріч спрямовуються 4 млрд грн державної підтримки.

Зокрема, це держпідтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску.