Центри зайнятості цьогоріч працевлаштували понад 600 тисяч осіб

Через центри зайнятості з початку року було працевлаштовано понад 600 тисяч осіб, а загальна сума допомоги по безробіттю склала - 15,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це під час підсумкової пресконференції сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба міністерства.

«Важливим викликом для нас було збереження робочих місць, і нам вдалося зберегти стабільну ситуацію на ринку праці. Загалом, за трьома напрямами – збереження робочих місць, працевлаштування та допомога по частковому безробіттю, охопила близько 1,5 млрд людей в Україні», - зазначив Петрашко.

Він зауважив, що важливим рішенням стало запровадження допомоги по частковому безробіттю: вдалося здійснити виплати та зберегти робочі місця для близько 400 тисяч людей. Сума компенсації – 2,8 млрд грн.

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«Одним із факторів стабілізації на ринку праці стало надання допомоги по частковому безробіттю, коли підприємства закривалися і змушені були відправляти працівників у вимушений простій. Таким чином, підприємці змогли зберегти робочі місця, що стало важливим фактором відновлення роботи після завершення карантинних обмежень», - зазначив Петрашко.