АМКУ оштрафував дві компанії на 21 мільйон за змову на торгах

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штрафи на ТОВ «ВБК «Побутрембуд» і ТОВ «КВФ «Глобус» на загальну суму 20,938 млн грн за змову на торгах із ремонту будівлі суду в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що обидва суб’єкти господарювання брали участь у відкритих торгах, що проводились Верховним судом через систему Prozorro, на закупівлю робіт з реставраційного ремонту будівлі на Повітрофлотському проспекті, 28 у Солом’янському районі Києва. Очікувана вартість становила 298,9 млн грн. Переможцем торгів було визнано ТОВ «ВБК «Побутрембуд».

АМКУ під час розслідування з'ясував, що ТОВ «ВБК «Побутрембуд» і ТОВ «КВФ «Глобус» скоординовано вели господарську діяльність з метою досягнення спільних результатів, під час підготовки та участі у торгах узгоджували свою поведінку, що призвело до усунення конкуренції.

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За вчинене порушення Комітет оштрафував ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» на 19 576 790 грн, а ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус» – на 1 361 259 грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення Комітету. Протягом цього ж періоду рішення може бути оскаржене до Господарського суду міста Києва.