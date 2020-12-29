АМКУ оштрафував дві компанії на 21 мільйон за змову на торгах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що обидва суб’єкти господарювання брали участь у відкритих торгах, що проводились Верховним судом через систему Prozorro, на закупівлю робіт з реставраційного ремонту будівлі на Повітрофлотському проспекті, 28 у Солом’янському районі Києва. Очікувана вартість становила 298,9 млн грн. Переможцем торгів було визнано ТОВ «ВБК «Побутрембуд».
АМКУ під час розслідування з'ясував, що ТОВ «ВБК «Побутрембуд» і ТОВ «КВФ «Глобус» скоординовано вели господарську діяльність з метою досягнення спільних результатів, під час підготовки та участі у торгах узгоджували свою поведінку, що призвело до усунення конкуренції.
За вчинене порушення Комітет оштрафував ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» на 19 576 790 грн, а ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус» – на 1 361 259 грн.
Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення Комітету. Протягом цього ж періоду рішення може бути оскаржене до Господарського суду міста Києва.