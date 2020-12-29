АМКУ оштрафував дві компанії на 21 мільйон за змову на торгах

АМКУ оштрафував дві компанії на 21 мільйон за змову на торгах

Укрінформ
Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штрафи на ТОВ «ВБК «Побутрембуд» і ТОВ «КВФ «Глобус» на загальну суму 20,938 млн грн за змову на торгах із ремонту будівлі суду в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що обидва суб’єкти господарювання брали участь у відкритих торгах, що проводились Верховним судом через систему Prozorro, на закупівлю робіт з реставраційного ремонту будівлі на Повітрофлотському проспекті, 28 у Солом’янському районі Києва. Очікувана вартість становила 298,9 млн грн. Переможцем торгів було визнано ТОВ «ВБК «Побутрембуд».

АМКУ під час розслідування з'ясував, що ТОВ «ВБК «Побутрембуд» і ТОВ «КВФ «Глобус» скоординовано вели господарську діяльність з метою досягнення спільних результатів, під час підготовки та участі у торгах узгоджували свою поведінку, що призвело до усунення конкуренції.

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За вчинене порушення Комітет оштрафував ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» на 19 576 790 грн, а ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус» – на 1 361 259 грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення Комітету. Протягом цього ж періоду рішення може бути оскаржене до Господарського суду міста Києва.

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