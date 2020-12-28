Уряд схвалив проєкт поновлення дії меморандуму з ОЕСР

Уряд схвалив проєкт оновлення та поновлення дії меморандуму з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо співробітництва між урядом та цією міжнародною організацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

Як зазначається в дописі, Кабмін схвалив проєкт Угоди між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку про відновлення дії Меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва.

Немчінов нагадав, що 7 жовтня 2014 року Уряд України та ОЕСР уклали Меморандум про взаєморозуміння між урядом і ОЕСР щодо поглиблення співробітництва, який описував основні засади співпраці між ОЕСР та Україною, її цілі та можливі напрямки поглиблення.

«Наш уряд ставить за мету приєднання до широкого кола інструментів ОЕСР у різноманітних сферах: від цифрової економіки до охорони здоров’я, від захисту навколишнього середовища до захисту конкуренції. Ефективне впровадження та дотримання стандартів дозволить нам вдосконалити наші політики, узгодити їх із кращими практиками передових країн та краще імплементувати Цілі сталого розвитку», - написав Немчінов.

На його думку, тісніша співпраця з ОЕСР дасть змогу Україні пришвидшити процес європейської інтеграції. «Термін дії Меморандуму з ОЕСР закінчився 7 жовтня цього року. Крім того, текст Меморандуму від 2014 року досі не оновлювався, а тому не відображає чинних пріоритетів діяльності уряду, які викладені у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, та реформ, що провадить уряд», - додав Немчінов.

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За його словами, схвалений проєкт Угоди оновлює текст Меморандуму з ОЕСР, щоб він відповідав сучасним пріоритетам діяльності уряду, краще відображав розширення співпраці між сторонами, яке відбулось протягом останніх років, а також збільшення зацікавленості української сторони у нових можливостях поглибленої співпраці з ОЕСР, зростання амбіцій з обох сторін. Дію Меморандуму продовжено до 7 жовтня 2025 року.

ОЕСР – міжнародна організація, членами якої є 35 країн (Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ізраїль, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Корея, Латвія, Люксембург, Мексика, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія та Японія). 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності.

За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ, поряд з МВФ та Світовим банком. Штаб-квартира Організації, діяльність якої забезпечує близько 2500 фахівців секретаріату, розташована в Парижі.

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