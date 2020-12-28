Уряд підтримав законопроєкт щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів

Кабінет Міністрів України на засіданні 28 грудня підтримав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що законопроєкт адаптує норми українського законодавства до європейського і таким чином дозволяє забезпечити надійний рівень безпеки пасажирських перевезень.

«Згідно з підтриманим сьогодні Урядом законопроєктом, перевезення, які будуть визнані суспільно важливими, переводитимуться на договірну основу із забезпеченням відповідної оплати за рахунок коштів місцевих бюджетів. Також буде впроваджена окрема система отримання обов’язкового фінансового відшкодування, що виплачується перевізникам таких послуг. Ці послуги будуть недискримінаційними, прозорими, з дотриманням законодавства щодо публічних закупівель. А місцева влада самостійно визначатиме базовий тариф на такі послуги громадянам», - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, схвалений законопроєкт встановлює принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, який поширюється на всіх осіб, зацікавлених в отриманні цих послуг, відповідно до положень Регламенту ЄС №1370/2007.

Проєкт закону також встановлює нові норми для перевізників, які регулюватимуть усі аспекти діяльності системи надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів.