Фонд держмайна приватизував ще один об'єкт Укрспирту майже за 13 мільйонів

Сьогодні, 28 грудня на аукціоні майже за 13 млн грн приватизували окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту (база матеріально-технічного постачання).

Як передає Укріфнорм, про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Мишковицьке МПД – вже вісімнадцяте приватизоване підприємство спиртової галузі. За право власності на актив під час торгів змагалися п’ятеро учасників, які збільшили ціну зі стартових 1 212 128 грн до 12 882 300 грн. Зазначається, що приватизоване майно, до складу якого входять будівля бази МТП, мазутонасосна станція, котельня та транспортні засоби і обладнання знаходиться в Теребовлянському районі Тернопільської області. Загальна площа будівель та споруд становить 2 305,1 кв. м, площа земельної ділянки під майном – 2,86 га.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна 24 грудня приватизував сімнадцятий об'єкт ДП «Укрспирт» – окреме майно Великолюбінського МПД продали на аукціоні за 55,01 млн грн.

Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.

Законом про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачено, що до середини 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – приватизувати державні потужності на прозорому аукціоні.