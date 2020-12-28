Укрзалізниця цьогоріч прийняла 22 контейнерні поїзди з Китаю

Укрзалізниця у 2020 році прийняла 22 контейнерні поїзди з Китаю, ще один перебуває в русі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Загалом за підсумком 2020 року станом на 28 грудня кількість прийнятих контейнерних поїздів із Китаю сягнула 22. Ще один поїзд наразі знаходиться у русі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзди, які прямують в Україну з КНР, долають відстань понад 9 тис. км у середньому за 15 діб. В Укрзалізниці нагадують, що прямі контейнерні перевезення з КНР в Україну розпочалися 8 червня 2020 року. Поїзди привезли до України добрива, обладнання, вироби з кольорових металів, медичне та фармацевтичне обладнання, взуття та інші товари.

Для реалізації цього проєкту, підкреслюють в Укрзалізниці, на регулярній основі попередні пів року проводилася робота з посольством Китайської Народної Республіки, митними та іншими державними контролюючими органами, а також із провідними представниками бізнес-кіл України.

Читайте також: Укрзалізниця та DHL розвиватимуть вантажні перевезення з Китаю до Європи

Як повідомлялося, Укрзалізниця розширює географію міжнародних контейнерних перевезень та веде переговори щодо підписання низки договорів про контейнерні перевезення. Так наприкінці листопада Укрзалізниця та DHL Global Forwarding домовились розвивати контейнерні залізничні перевезення Китай — Європа та планують запроваджувати нові міжнародні маршрути.