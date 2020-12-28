Суд відкрив справу про банкрутство «Богдан Моторс»

Господарський суд Дніпропетровської області 23 грудня 2020 року відкрив провадження у справі про банкрутство АТ «АК «Богдан Моторс».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба корпорації.

«На завершення фінансового року один з кредиторів «Богдан Моторс» подав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії. 23 грудня цього року Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство АТ «АК «Богдан Моторс», - йдеться в повідомленні.

У корпорації наголошують, що у 2020 році доходи компанії впали у рази і це наочно видно з обсягів сплачених «Богдан Моторс» податків та інших відрахувань у бюджети всіх рівнів. Наприклад у 2019 році загальна сума сплачених податків та зборів становила понад 384 млн грн. А за 11 місяців цього року цей показник ледве перевищив 120 млн грн.

Також «Богдан Моторс» у 2020 році фактично закрив завод у Черкасах, який виготовляв автомобільну техніку для Міністерства оборони України, працівників заводу було скорочено.

У «Богдан Моторс» додають, що 2020 рік став рекордним за збігом несприятливих чинників для вітчизняних виробників автотранспорту. Зокрема, умови в яких нині виживає машинобудування України є «найбільш несприятливими за останні два десятиріччя», проте жоден законопроєкт з підтримки та розвитку вітчизняного виробництва так і не був прийнятий.

«Заявлений січневий локдаун в Україні матиме усі шанси остаточно поховати українську економіку, оскільки окрім гучних заяв, які лише підсилюють панічні настрої та очікування, не робиться жодних системних кроків задля підтримки виробничого сектору економіки», - підкреслюють у «Богдан Моторс».

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Асоціації автовирбників України, у січні-листопаді 2020 року в Україні було виготовлено 4429 автотранспортних засобів, що на 34% менше, ніж за перші одинадцять місяців минулого року. Легкових автомобілів було зібрано 3756 штук (на 36% менше, ніж за аналогічний період 2019 року ), комерційних авто – 45 одиниць (на 61% менше), автобусів – 628 (на 18% менше).