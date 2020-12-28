Поточного тижня долар в обмінниках трішки подорожчає - експерт

Поточного тижня очікується незначне зниження курсу гривні, до кінця тижня готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії «Альпарі» Вадима Іосуба.

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн», - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень, зазначає експерт, курс гривні щодо долара у всіх сегментах валютного ринку знизився на 0,3-1,9%. Так, з минулого понеділка офіційний курс гривні, що встановлюється НБУ, знизився з 27,83 грн до 28,35 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 28,20/28,23 грн до 28,29/28,32 грн.