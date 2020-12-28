Податкова служба повідомляє про зміну рахунків для сплати ЄСВ

З 1 січня змінюються рахунки для сплати Єдиного соціального внеску. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного соціального внеску.

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У податковій службі зауважили, що кошти, сплачені платниками на старі рахунки по зарахуванню податків, зборів та ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.