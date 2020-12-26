Україна є країною з одним з найбільших дефіцитів картоплі у світі - економіст ФАО

Україна, яка офіційно вважається країною, що входить до трійки найбільших у світі виробників картоплі, у той же час, через внутрішній дефіцит цього продукту, є одним з найбільших імпортерів картоплі, причому закуповує її в Росії.

Як передає Укрінформ, про це у своїй колонці на zn.ua розповів економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

"Упродовж лише одного сезону 2019/20 (з липня 2019 по червень 2020 включно) ввезли майже півмільйона тонн свіжої картоплі для потреб споживання, без урахування насіннєвої! Це робить Україну одним із найбільших у світі імпортерів картоплі для свіжого ринку, адже решта провідних імпортерів (Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Німеччина) імпортують картоплю переважно для переробки або для реекспорту. Але ж офіційно вважається, що Україна входить до трійки найбільших у світі виробників картоплі, поступаючись Китаю та Індії (це, до речі, зовсім не так)", - наголосив Ярмак.

За словами експерта, у 2020 році не просто не змогла забезпечити себе картоплею, але ще й купувала її в Росії.

"У Європі є лише одна країна, де в супермаркетах продають брудну картоплю з землею. Так, це Україна. А ще — обсяг продажу картоплі в супермаркетах України менший, ніж обсяг продажу апельсинів. Ці факти важливі для розуміння того, чому «житниця Європи» у 2020 році не змогла забезпечити себе «другим хлібом», та ще й купувала його не де-небудь, а в Росії", - написав Єрмак.

Представник ФАО підкреслив, що абсолютна більшість українських господарств, які вирощують картоплю, навіть професійні, не мають обладнання для доведення картоплі до товарного вигляду: для чистки, мийки, сортування, лінії пакування тощо.

"Наш виробник краще засадить картоплею зайвих 100 га, ніж інвестує кошти в її доробку. Адже якщо ти починаєш картоплю доробляти й сортувати, то виявляється, що чистою вона має ще гірший вигляд. Отже, потрібно інвестувати в дорожчу техніку, змінювати сорти, ставити зрошення. Тобто змінювати всю систему виробництва, а це дуже незручно й дорого", - наголосив експерт.

Кваліфікація менеджерів супермаркетів в Україні, які відповідають за плодоовочеві відділи, за словам Єрмака, теж не завжди на рівні вимог.

"Стратегія дешевої картоплі не спрацювала. Адже ні представники мережі супермаркетів, ні виробники в Україні не могли зрозуміти засадничої різниці між сировиною та готовою продукцією. Картопля стає готовим продуктом лише коли вона доставлена на поличку супермаркету в тому вигляді, в якому споживач схоче її купити. А 99% того, що продавали в супермаркетах України, — це сировина, і вона не має там бути", - написав експерт.

Він також зазначив, що картопля, яка вирощується в ЄС для потреб переробки, зазвичай має значно вищі якісні параметри, ніж картопля, що вирощується в Україні для потреб свіжого споживання.