Прорив року: МХП відкриває ювілейний 45-ий «М’ясомаркет»

Цього тижня агроіндустріальний холдинг МХП відкриває вже 45-ий магазин нової торговельної мережі «М’ясомаркет».

У планах МХП – 50 «М’ясомаркетів» до кінця 2020 року та ще більш динамічний розвиток цього виду власного ритейлу у 2021 році, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

27 грудня МХП відкриває сорок п’ятий магазин торгової мережі «М’ясомаркет». Загалом цього тижня відкриваються 13 магазинів нового формату, ювілейний сорок п’ятий з’явиться у Києві.

«М’ясомаркети» вже широко представлені в 19 областях України, охоплені всі регіони: від Донеччини та Луганщини до Волині та Закарпаття. Найбільше магазинів знаходяться у Сумах, Вінниці, Черкасах та Києві. Водночас компанія не акцентує увагу виключно на обласних центрах. Понад 30% магазинів нового формату відкриваються у невеликих містах. Враховуючи динаміку, «М’ясомаркет» може увійти до ТОП-3 продуктових мереж України за темпами зростання.

Торгова мережа «М’ясомаркет» – практичне втілення стратегії МХП щодо трансформації з сировинної компанії на кулінарну. Новий формат бізнесу агрохолдинг розвиває за системою франчайзингу, «М'ясомаркети» відкриваються за участі як чинних, так і нових партнерів. Разом із відкриттям магазинів нового формату, МХП впроваджує в Україні якісно новий рівень сервісу.

Керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов акцентував, що цьогорічне дослідження споживацтва в Україні вказує, що все більше людей шукають шляхи спрощення і прискорення процесу приготування їжі вдома. За його словами, це дослідження лише підкріпило велику аналітичну роботу попередніх років. «МХП враховує побажання людей, а також тенденції розвитку ринку. Ми хочемо бути зручними і смачними, хочемо бути поруч з людьми, стати необхідною частиною буденного життя людини. Тому ми і відкриваємо нові формати: гастростудії «Секрети Шефа», магазини «М'ясомаркет» та шаурменні Doner Market. З нами смачно, зручно і безпечно. Завдання МХП — дати максимальний сервіс, якість, емоцію та дозволити покупцю відчути себе трохи щасливішим, завдяки нашим новим рішенням».

Бренд-шеф сомельє МХП Алекс Юсупов відзначає три головні складові успіху нової мережі серед покупців: «Назву лише три причини, чому «М’ясомаркети» стануть для українців улюбленим місцем покупок. Перше: це — асортимент. Ми хотіли створити справжній м’ясний бутик і, впевнений, нам це вдалося. Такий вибір м’яса та м’ясних продуктів рідко де зустрінеш. Друге: це — якість. За «М’ясомаркетами» стоїть один з найбільших агрохолдингів країни — МХП, чия продукція експортується до більш ніж 80 країн світу, тож у якості продукції — жодних сумнівів. І останнє, проте ключове, це — сервіс. На цьому будується вся філософія мережі. Наші м’ясні сомельє допоможуть обрати найбільш вдале для вашого столу м’ясо, розкажуть, як його краще приготувати та з чим воно смакуватиме найбільше. Це дійсно унікальні емоції від покупки, які не отримаєш в жодному іншому магазині країни».

Фото: МХП