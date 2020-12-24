Великолюбінський спиртзавод приватизували за 55 мільйонів – Фонд держмайна
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).
Зазначається, що на участь в аукціоні була подана лише одна заявка, при цьому, вартість Великолюбінського МПД зросла у 1,83 раза, зі стартових 29,97 млн грн до 55,01 млн грн.
Таке зростання ціни, пояснюють у ФДМУ, зумовлено дією алгоритмів онлайн-аукціонів, які мотивують учасників робити високі початкові цінові пропозиції, від яких залежить подальша конкурентна перевага під час торгів.
Наголошується, що це вже сімнадцятий успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», яку проводить Фонд державного майна в рамках демонополізації спиртової галузі.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна 24 грудня за 81,75 млн грн продав на онлайн-аукціоні 16-ий об’єкт ДП «Укрспирт» – Кобиловолоцьке МПД.
Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна очікує отримати близько 2 млрд грн.
Законом про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачено, що до середини 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – приватизувати державні потужності на прозорому аукціоні.